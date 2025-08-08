< sekcia Regióny
Futbalový zápas sa zmenil na bitku: Rozhodca sa stal terčom útoku
Napadnutý rozhodca podľa nej utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali niekoľkodňové liečenie.
Autor TASR
Raslavice 8. augusta (TASR) - Polícia obvinila 23-ročného muža, ktorý v obci Raslavice, okres Bardejov, napadol rozhodcu. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že incident sa odohral na miestnom futbalovom ihrisku ešte vo februári.
„Vyšetrovaním bolo preukázané, že na futbalovom štadióne v uvedenej obci, teda na mieste verejnosti prístupnom, po odpískaní polčasu priateľského prípravného futbalového zápasu medzi mužstvami, na hracej ploche fyzicky napadol hlavného rozhodcu zápasu. Muž sa tak dopustil hrubej neslušnosti,“ uviedla hovorkyňa. Napadnutý rozhodca podľa nej utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali niekoľkodňové liečenie.
Hovorkyňa dodala, že 23-ročný útočník bol obvinený z trestného činu výtržníctva. Prípad rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Raslaviciach.
