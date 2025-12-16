< sekcia Regióny
Polícia obvinila 24-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu
„Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.
Autor TASR
Poprad 16. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 24-ročného muža z okresu Stará Ľubovňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V nedeľu (14. 12.) popoludní viedol motorové vozidlo po Kukučínovej ulici v Poprade, no počas jazdy nabúral do vozidla idúceho pred ním. Policajná hliadka po príchode na miesto nehody podrobila oboch účastníkov kontrole. V prípade 24-ročného vodiča bolo vykonanou dychovou skúškou preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou viac ako 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Pri nehode podľa Ligdayovej k zraneniu osôb nedošlo, majetková škoda bola vyčíslená na približne 2500 eur.
