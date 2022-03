Hádka vyústila do bitky: Polícia jedného z účastníkov potýčky obvinila

Bardejov 8. marca (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctva polícia obvinila 24-ročného muža z obce Zborov v okrese Bardejov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ku konfliktu medzi spomenutým mužom a 19-ročným mužom z obce Raslavice došlo podľa jej slov v sobotu (5. 3.) v skorých ranných hodinách na Radničnom námestí v Bardejove.



"Pred jedným z miestnych podnikov vznikla sprvu slovná hádka, ktorá vyústila až do fyzickej potýčky. Starší z mužov udrel mladšieho do hlavy, potom sa začali navzájom naťahovať, pričom obaja spadli na zem. Zborovčan uštedril mladšiemu mužovi ešte niekoľko rán do hlavy. Raslavičan utrpel viacero zranení s predpokladanou dobou liečenia 42 až 56 dní," uviedla Ligdayová.



Ako povedala, už niekoľko hodín po skutku bol podozrivý muž zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na vzatie obvineného muža do väzby," dodala Ligdayová.