Polícia obvinila 25-ročného muža pre podvod na seniorke
Seniorku mal kontaktovať neznámy páchateľ s legendou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu a na vyriešenie situácie je potrebné bezodkladne uhradiť sumu 18000 eur.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Polícia obvinila 25-ročného muža pre podvod na seniorke. Obeťou bola 85-ročná dôchodkyňa z obce Čakany v okrese Dunajská Streda. Polícia muža zadržala s taškou od seniorky, v ktorej bolo 250 eur a zlaté šperky v hodnote najmenej 3000 eur. Sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní a obvinený sa ku skutku priznal. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
„Príslušníci kriminálnej polície Bratislava dňa 12.2.2026 zadržali 25-ročného muža v obci Čakany v okrese Dunajská Streda. Zadržanie súviselo s vyšetrovaním telefonických podvodov páchaných na senioroch,“ priblížila Vilhanová. Seniorku mal kontaktovať neznámy páchateľ s legendou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu a na vyriešenie situácie je potrebné bezodkladne uhradiť sumu 18000 eur. „Seniorka v obave o svojho syna vložila finančnú hotovosť vo výške 250 eur spolu so zlatými šperkami v hodnote najmenej 3000 eur do igelitovej tašky, ktorú následne zavesila na plot rodinného domu,“ vysvetlila hovorkyňa.
Obvinený mal tašku prevziať a snažiť sa z miesta činu rýchlo odísť. Krátko ho aj s odcudzenými vecami zadržali policajti. Obvinili ho pre zločin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Hrozí mu trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Polícia opätovne apeluje najmä na seniorov a ich rodinných príslušníkov, aby boli mimoriadne obozretní pri telefonátoch, v ktorých neznáme osoby žiadajú peniaze pod zámienkou dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.
