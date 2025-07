ÚTOK NOŽOM V SEREDI: Polícia obvinila cudzinca

Galanta/Sereď 23. júla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s pondelkovým (21. 7.) incidentom v meste Sereď 28-ročného cudzinca zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Slovný konflikt medzi viacerými osobami prerástol do útoku nožom na 42-ročného muža. Ten skončil s viacerými zraneniami v nemocnici. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Incident sa stal vo večerných hodinách neďaleko uzavretého železničného mosta. „Ten vyústil až do útoku zo strany 28-ročného cudzinca, ktorý mal nožom zraniť 42-ročného muža na viacerých miestach tela, a to na hlave, bruchu a ruke. Toho museli so zraneniami previezť do nemocnice,“ priblížila hovorkyňa.



Vyšetrovateľ muža podozrivého z útoku na druhý deň zadržal a po vykonaní potrebných úkonov bol podozrivý umiestnený do policajnej cely. „Na základe dôkaznej situácie dnes vyšetrovateľ mladého muža obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Zároveň podal podnet na návrh, aby bol muž stíhaný väzobne. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ doplnila.



Ozbrojené sily SR TASR v utorok (22. 7.) uviedli, že evidujú spomínaný incident, počas ktorého došlo pravdepodobne k napadnutiu profesionálnych vojakov. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však nechceli komunikovať ďalšie informácie.