OPITÝ VODIČ: Pokúsil sa o útek
Autor TASR
Prešov 18. februára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove 28-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v utorok (17. 2.) popoludní s osobným vozidlom v obci Podhorany prešiel do protismeru a následne na chodník, v dôsledku čoho narazil do oplotenia rodinného domu.
„Vodič sa pokúsil o útek z miesta nehody. Policajná hliadka vodiča okrem iného podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky presiahol 2,3 promile,“ doplnila Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
