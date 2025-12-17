< sekcia Regióny
V prípade krádeže mosadzných reliéfov v Piešťanoch padlo obvinenie
Policajti muža stotožnili na základe osobnej a miestnej znalosti, ako aj kamerových záznamov.
Autor TASR
Piešťany 17. decembra (TASR) - Polícia obvinila 28-ročného muža z novembrovej krádeže mosadzných reliéfov neďaleko fontány Príbeh prameňov v Piešťanoch. Vzniknutá škoda je vyčíslená na viac ako 50.000 eur. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na štyri roky. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Ku krádeži v centre mesta došlo v noci z 11. na 12. novembra. „Obvinený sa mal pohybovať v nočných hodinách po ulici pri fontáne ,Príbeh prameňov‘, kde sa nachádzali mosadzné reliéfy osadené v dlažbe. Pri prvom pokuse síce jeden z nich násilne vytrhol, no zrejme si to rozmyslel, položil ho späť a z miesta odišiel,“ ozrejmila polícia.
O necelé tri hodiny sa však 28-ročný muž z Piešťan na miesto vrátil. „Tentokrát už bez váhania odcudzil dva reliéfy, ktoré si odviezol na bicykli. Ešte v ten istý deň boli rozrezané odovzdané v zberných surovinách v neďalekom meste za sumu 128 eur,“ doplnila. Policajti muža stotožnili na základe osobnej a miestnej znalosti, ako aj kamerových záznamov.
