Nasadol do naštartovaného auta a ušiel, teraz mu hrozí väzenie

Bratislava 9. februára (TASR) - Z krádeže auta na Miletičovej ulici v Bratislave je obvinený 29-ročný Mário. Je stíhaný väzobne. Pri preukázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky. Polícia z Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.



Ku krádeži došlo minulý týždeň vo štvrtok (4.2.) poobede. Zlodej nasadol do naštartovaného vozidla v blízkosti trhoviska na Miletičovej ulici, približujú bratislavskí policajti. Auto tam nechal odstavené vodič, ktorý bol zaniesť objednávku do neďalekej záložne. Muž s ukradnutým autom následne odišiel na neznáme miesto.



"Pozornosti hliadky Policajného zboru však toto odcudzené vozidlo neuniklo a vo večerných hodinách toho istého dňa ho spozorovali v blízkosti čerpacej stanice na Popradskej ulici," uviedli policajti. Pokračujú, že na mieste zadržali a obmedzili na osobnej slobode spomínaného muža. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia.