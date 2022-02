Syn sa cez SMS vyhrážal matke zabitím, ona ho za to udala polícii

Bánovce nad Bebravou 3. februára (TASR) - Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania čelí 29-ročný muž. Ten mal svojej matke posielať vulgárne SMS a prostredníctvom nich sa tiež vyhrážať, že ju zabije. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Po SMS správach sa mal obvinený snažiť matku vyhľadať v mieste jej pracoviska v Bánovciach nad Bebravou, kde mal kameňom rozbiť sklenenú výplň plastového okna s dvojitým sklom. K osobnému stretu matky a syna nedošlo," doplnila Kuzmová.



Matka v obave o svoj život a zdravie podľa nej podala na syna trestné oznámenie na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. "Agresívneho syna pod vplyvom návykových látok hliadka v súlade so zákonom obmedzila na osobnej slobode na základe súhlasu na jeho zadržanie dozorujúcim prokurátorom. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia," ozrejmila.



Polícia zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, pretože u neho existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti alebo vykoná trestný čin, ktorým hrozil. "Muž už bol v minulosti súdne trestaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala Kuzmová.