Polícia obvinila 29-ročného Prešovčana, jazdil napriek zákazu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Trest mu súd uložil v septembri tohto roku. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Prešov 13. novembra (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 29-ročného miestneho muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v pondelok (10. 11.) večer viedol osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, kde ho z dôvodu nekoordinovanej jazdy zo strany na stranu policajná hliadka zastavila a podrobila kontrole.

„Výsledok dychovej skúšky bol u muža negatívny, no výsledok testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu. Mužovi následne odobrali biologický materiál na ďalšie skúmanie,“ povedala Ligdayová s tým, že pri kontrole vodiča zistili, že má zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do septembra 2030. Trest mu súd uložil v septembri tohto roku. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia.
