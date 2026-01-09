< sekcia Regióny
Opitý vodič dostal šmyk a narazil do stromu, pokračoval ďalej v jazde
Muža umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Prešov 9. januára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 29-ročného Sabinovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž v stredu (7. 1.) večer napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia jazdil s osobným vozidlom.
„Na Komenského ulici v Sabinove s autom dostal šmyk a následne narazil do stromu. V jazde však pokračoval ďalej, na parkovisku medzi bytovými domami neskôr zastavil. Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody bol muž podrobený dychovej skúške. Výsledok s hodnotou takmer jeden a pol promile preukázal, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Ligdayová s tým, že muža umiestnili do cely policajného zaistenia.
