Vodič unikal v odcudzenom aute do Fačkova

Žilina 13. februára (TASR) - Policajti obvinili 29-ročného muža, ktorý pred nimi unikal v nedeľu (11. 2.) zo Zliechova v okrese Ilava až do Fačkova v okrese Žilina. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzany Šefčíkovej viedol odcudzené osobné auto a policajti sa ho snažili zastaviť za pomoci výstražného rozhlasového znamenia.



Doplnila, že vodič na znamenia nereagoval a pokračoval v bezohľadnej jazde. "Vozidlo následne prudko zastavilo, pričom došlo k stretu so služobným vozidlom. Vodič sa dal na útek, počas ktorého sa snažil zbaviť vecí, ktoré mal pri sebe. V krátkom čase ho zadržali a počas bezpečnostnej prehliadky u neho našli aj krátku strelnú zbraň," dodala.



Vyšetrovateľ obvinil 29-ročného muža za prečin a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a za prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. "Zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania," uviedla krajská policajná hovorkyňa.