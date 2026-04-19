Nedela 19. apríl 2026
Polícia obvinila 3 ľudí z útoku na verejného činiteľa v Ostrovanoch

Policajná snímka. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky﻿

Autor TASR
Ostrovany 19. apríla (TASR) - Polícia po piatkovom (17. 4.) útoku na zasahujúcich policajtov a žandárov v obci Ostrovany v okrese Sabinov obvinila tri osoby. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Doplnila, že v súvislosti s incidentom zadržali päť osôb.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli dve osoby zo zadržania prepustené, tri osoby boli na základe získanej dôkaznej situácie obvinené z trestného činu útoku na verejného činiteľa,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove na prípade intenzívne pracuje.

K útoku došlo vo večerných hodinách, keď policajti spolu s príslušníkmi Žandárskeho zboru zasahovali pri konflikte medzi obyvateľmi miestnej osady. Zranenia utrpel jeden z policajtov, ktorý mal poranenia v oblasti tváre, a jeden zo žandárov, ktorý skončil vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove so zlomeninou kľúčnej kosti.
Neprehliadnite

ANALÝZA S. GREGORÍKA: Poľská dilema: Na západ, či ešte viac na západ?

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile