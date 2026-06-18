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Polícia obvinila 30-ročného muža z lúpeže pri obci Soľ
Chytil ženu za ruku, strčil do nej a potom, ako spadla, vytrhol jej kabelu.
Autor TASR
Soľ 18. júna (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža zo zločinu lúpeže. Skutku sa mal dopustiť v utorok (16. 6.) podvečer na ceste medzi obcami Soľ a Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, za mostom chytil ženu za ruku, strčil do nej a potom, ako spadla, vytrhol jej kabelu.
Muž utiekol preč, no policajti ho zakrátko vypátrali a skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. „Trestný čin lúpeže je závažné protiprávne konanie a páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov,“ uviedla hovorkyňa.
Muž utiekol preč, no policajti ho zakrátko vypátrali a skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. „Trestný čin lúpeže je závažné protiprávne konanie a páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov,“ uviedla hovorkyňa.