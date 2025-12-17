< sekcia Regióny
PENIAZE ALEBO SMRŤ: Vydierač si prilepšil o vyše 14.000 eur
Obvinený bol v minulosti trestaný.
Autor TASR
Partizánske 17. decembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 30-ročného muža z pokračujúceho zločinu vydierania. Pod hrozbou smrti získal od 44-ročného muža viac ako 14.000 eur. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Obvinený mal od apríla 2024 do decembra 2025 v okrese Partizánske opakovane telefonicky a osobne kontaktovať poškodeného. Pod hrozbou usmrtenia od neho mal žiadať finančné prostriedky.
Poškodený mu spočiatku dobrovoľne požičal finančné prostriedky, obvinený pokračoval v dlhodobom a systematickom nátlaku a vyhrážkach. Opakovane požadoval ďalšie finančné prostriedky v rôznych sumách s tým, že ak mu peniaze neodovzdá, zabije ho.
„Poškodený v obave o svoj život a zdravie postupne odovzdal obvinenému finančné prostriedky v celkovej výške 14.710 eur. V jednom prípade malo zo strany obvineného dôjsť aj k fyzickému kontaktu s poškodeným. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila polícia.
Obvinený bol v minulosti trestaný. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil.
