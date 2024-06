Okradol muža, s ktorým predtým popíjal na stanici, polícia ho obvinila

Bánovce nad Bebravou 18. júna (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža zo zločinu lúpeže. Na Svätoplukovej ulici v Bánovciach nad Bebravou napadol a okradol muža, s ktorým predtým popíjal alkohol na čerpacej stanici. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený na parkovisku sotil poškodeného do chrbta. Keď poškodený spadol, kopal ho do oblasti rebier, chrbta, nôh aj hlavy. Následne mu zo zadného vrecka nohavíc vzal peňaženku, z ktorej odcudzil finančnú hotovosť, a z miesta činu ušiel," opísali policajti.



Muž si svoju obeť podľa nich nevybral náhodne, najskôr s napadnutým mužom totiž popíjal alkohol na čerpacej stanici. "Pravdepodobne si všimol, že má v peňaženke finančnú hotovosť, a preto ho odzadu napadol na ceste domov," priblížili policajti.



Útokom obvinený poškodenému spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jeho lekárske ošetrenie. "Polícia začala po mužovi intenzívne pátrať, pričom sa jej ho podarilo do pár hodín stotožniť a zadržať. Po vykonaní potrebných procesných úkonov na neho podala podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby," doplnili policajti. Obvinený, ktorý bol už aj v minulosti súdne trestaný, čaká na rozhodnutie o tom, či bude trestne stíhaný väzobne v cele policajného zaistenia.