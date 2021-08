Žena v Lomničke kradla na detskej pohotovosti

Stará Ľubovňa 2. augusta (TASR) – Z prečinu krádeže obvinila polícia v Starej Ľubovni 31-ročnú ženu z Lomničky. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, v nedeľu popoludní vošla obvinená žena do pootvorenej ordinácie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Starej Ľubovni.



„Odtiaľ z neuzamknutého šuplíka zobrala drobné mince v hodnote 7,50 eura, vložila si ich do vrecka nohavíc a vyšla von z ordinácie. Policajti ženu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia," povedal Džobanik.



Tento skutok spáchala podľa jeho slov napriek tomu, že bola za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá, a to za priestupok proti majetku, za čo jej vtedy bola uložená bloková pokuta. Preto jej súčasné konanie už bolo kvalifikované ako trestný čin krádeže.