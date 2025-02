KRADOL MEDENÉ VODIČE: V Martine obvinili 32-ročného muža

Martin 26. februára (TASR) - Martinská polícia obvinila v prípade krádeže medených vodičov v jednej z martinských spoločností 32-ročného muža. Ten počas niekoľkých dní opakovane vnikal do areálu a vytrhával z jednej z budov medené vodiče. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.



Začiatkom tohto týždňa (24. 2.) prijala polícia na tiesňovej linke hovor od zamestnanca martinskej spoločnosti o tom, že v ich areáli zaznamenal pohyb neznámej osoby. "Páchateľ sa mal cez dieru v plote dostať opakovane počas niekoľkých dní do areálu spoločnosti, kde na jednej z budov rozbil okno. Následne sa dostal do budovy, kde vytrhal medené vodiče, ktoré si nachystal na jedno miesto, čím mala spoločnosti vzniknúť škoda vo výške najmenej 2300 eur," priblížila Kocková.



Na miesto bola okamžite operačným strediskom vyslaná hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky a dvaja psovodi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine. "Páchateľ sa pred nimi schoval v tuneli s dopravníkom vo výške približne 20 metrov. Spoluprácou policajných zložiek sa podarilo páchateľa zadržať a následne obmedziť na osobnej slobode," dodala Kocková s tým, že polícia spracovala aj podnet na väzobné stíhanie 32-ročného muža.