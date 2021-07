Sninčan napadol svoju priateľku, hrozia mu tri roky

Snina 28. júla (TASR) – Z trestného činu výtržníctva polícia obvinila 32-ročného muža zo Sniny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, protizákonného konania sa dopustil v sobotu krátko pred polnocou na verejnosti voči svojej 22-ročnej priateľke.



„Na Staničnej ulici v Snine po predchádzajúcej slovnej hádke fyzicky napadol mladú ženu. Rukami ju udieral do tváre, zhodil ju na, zem kde v útoku pokračoval a opakovane do nej kopal. Prestal až po upozornení okoloidúceho. Napadnutá žena využila túto chvíľu a utiekla preč," uviedla Ligdayová s tým, že útočník bol políciou zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.



„Obvinený je stíhaný na slobode, ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky," dodala krajská policajná hovorkyňa.