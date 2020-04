Polícia obvinila 32-ročného Svidníčana za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 27. apríla (TASR) – Polícia vo Svidníku začala trestné stíhanie a súčasne obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 32-ročného Kamila zo Svidníka. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik.



"Muž v sobotu (25. 4.) v čase o 22.00 h viedol ako vodič motorové vozidlo značky Peugeot po ceste zo Svidníka na obec Ladomirová. Na priamom úseku cesty nezvládol vedenie vozidla, prešiel do protismeru, kde narazil do kovových zvodidiel a následne s vozidlom zišiel do priekopy. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom viac ako dve promile," uviedol Pavlik s tým, že vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a vec je realizovaná v takzvanom superrýchlom konaní.