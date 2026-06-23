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Polícia obvinila 33-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu
Ako uviedla hovorkyňa, muž v pondelok (22. 6.) podvečer viedol osobné vozidlo po parkovisku na ulici Sv. Jakuba v Bardejove.
Autor TASR
Bardejov 23. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 33-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v pondelok (22. 6.) podvečer viedol osobné vozidlo po parkovisku na ulici Sv. Jakuba v Bardejove.
„Nezabezpečil si bezpečné cúvanie pomocou náležite poučenej osoby, v dôsledku čoho nabúral do druhého auta. Policajti po príchode na miesto oboch vodičov podrobili kontrole, výsledok u 33-ročného muža bol pozitívny, presiahol hodnotu 2,1 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič pod vplyvom alkoholu skončil v cele policajného zaistenia.
Ako uviedla, muž v pondelok (22. 6.) podvečer viedol osobné vozidlo po parkovisku na ulici Sv. Jakuba v Bardejove.
„Nezabezpečil si bezpečné cúvanie pomocou náležite poučenej osoby, v dôsledku čoho nabúral do druhého auta. Policajti po príchode na miesto oboch vodičov podrobili kontrole, výsledok u 33-ročného muža bol pozitívny, presiahol hodnotu 2,1 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič pod vplyvom alkoholu skončil v cele policajného zaistenia.