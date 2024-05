RODINNÁ DRÁMA: Manžela bodla kuchynským nožom

Nové Mesto nad Váhom 16. mája (TASR) - Policajti obvinili 33-ročnú ženu z Nového Mesta nad Váhom zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Po hádke kuchynským nožom bodla do lopatky svojho manžela. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Verbálna hádka manželov vyústila do fyzického násilia. Žena udrela päsťou manžela do tváre, následkom čoho spadol na zem. Následne ho kuchynským nožom bodla do pravej lopatky. Po bodnutí ho nechala ležať na podlahe a odišla do vedľajšej izby.



Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Pri dychovej skúške zistili policajti žene v dychu 2,7 promile alkoholu. Polícia navrhla väzobné stíhanie, o výške trestu rozhodne súd.