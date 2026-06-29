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OPITÁ ŽENA ZA VOLANTOM: Nabúrala do auta a následne zrazila chodca
Vodička bola obmedzená na osobnej slobode a bola umiestnená do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Sabinov 29. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil poverený príslušník ženu vodičku z okresu Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 33-ročná žena viedla v piatok (26. 6.) po 14.00 h v obci Nižný Slavkov v okrese Sabinov osobné vozidlo, keď pri jednom z rodinných domov došlo k zrážke s druhým vozidlom, ktoré po náraze odhodilo a v dôsledku čoho zachytilo 65-ročného chodca.
„Muž pri náraze utrpel zranenia. Obaja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, v prípade 33-ročnej ženy bol výsledok takmer 1,6 promile. Vodička bola obmedzená na osobnej slobode a bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
Ako uviedla, 33-ročná žena viedla v piatok (26. 6.) po 14.00 h v obci Nižný Slavkov v okrese Sabinov osobné vozidlo, keď pri jednom z rodinných domov došlo k zrážke s druhým vozidlom, ktoré po náraze odhodilo a v dôsledku čoho zachytilo 65-ročného chodca.
„Muž pri náraze utrpel zranenia. Obaja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, v prípade 33-ročnej ženy bol výsledok takmer 1,6 promile. Vodička bola obmedzená na osobnej slobode a bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.