Pri detskom ihrisku v Skalici sa uspokojoval exhibicionista
Páchatelia so sklonom k exhibicionizmu nebývajú spravidla agresívni, ale ich správanie môže vyvolať psychickú traumu najmä u detí a žien.
Autor TASR
Skalica 7. augusta (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného muža, ktorý sa na verejne prístupných miestach v Skalici obnažoval a sexuálne uspokojoval. Incidenty nahlásili svedkovia, ktorí muža spozorovali v blízkosti detského ihriska a verejných garáží. Trnavská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, prípad si okamžite prevzali kriminalisti z operatívneho oddelenia. „Na základe kamerových záznamov a svedkov sa im podarilo exhibicionistu identifikovať,“ priblížila s tým, že prokurátor súhlasil s jeho zadržaním.
Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a vznesení obvinenia bol umiestnený v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník podal podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Nakoľko ide o obvineného, ktorý bol v minulosti odsúdený za obdobné konanie,“ doplnila polícia.
Polícia dodala, že páchatelia so sklonom k exhibicionizmu nebývajú spravidla agresívni, ale ich správanie môže vyvolať psychickú traumu najmä u detí a žien. „Polícia takéto konanie považuje za vážne a neakceptovateľné a bude naďalej dôsledne zasahovať pri každom podobnom prípade,“ dodala.
