< sekcia Regióny
Polícia obvinila 35-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Autor TASR
Svidník 30. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku 35-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, k dopravnej nehode došlo v nedeľu (28. 12.) podvečer medzi obcami Lužany pri Topli a Kračúnovce, kde 35-ročný vodič nezvládol vedenie osobného auta a zišiel s ním mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo.
„Vodič ani jeho dvaja spolujazdci vo veku 55 a 34 rokov neutrpeli pri nehode vážne zranenia. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodiča dychovej skúške, výsledok presiahol 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová.
Ako uviedla, k dopravnej nehode došlo v nedeľu (28. 12.) podvečer medzi obcami Lužany pri Topli a Kračúnovce, kde 35-ročný vodič nezvládol vedenie osobného auta a zišiel s ním mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo.
„Vodič ani jeho dvaja spolujazdci vo veku 55 a 34 rokov neutrpeli pri nehode vážne zranenia. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodiča dychovej skúške, výsledok presiahol 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová.