Lúpež na stanici v Poprade: Od upratovačky chcel peniaze

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Žena začala kričať, na čo reagovali dvaja muži, ktorí vošli do miestnosti.

Autor TASR
Poprad 11. augusta (TASR) - Polícia obvinila 36-ročného muža zo zločinu lúpeže, ktorého sa mal dopustiť v sobotu (9. 8.) večer v priestoroch železničnej stanice v Poprade. Vo vestibule vošiel do služobnej miestnosti, pristúpil k upratovačke, chytil ju za ruky a žiadal, aby mu dala všetky peniaze. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Žena začala kričať, na čo reagovali dvaja muži, ktorí vošli do miestnosti a vytiahli 36-ročného muža von. Ten z miesta ušiel,“ doplnila hovorkyňa. Napadnutej žene neboli spôsobené zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Muž skončil v cele policajného zaistenia, kde s ním boli vykonané potrebné procesné úkony.
