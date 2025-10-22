< sekcia Regióny
HRÔZA V DOMÁCNOSTI: Muž ťahal ženu za vlasy a škrtil ju
Svojej manželke neustále vulgárne nadával a vyhrážal sa jej ublížením na zdraví. Svoje vyhrážky ‚potvrdil‘ aj fyzickými útokmi voči žene. Napádal ju na viacerých miestach, ťahal za vlasy, škrtil ju.
Autor TASR
Prešov 22. októbra (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove 36-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Svojej manželke neustále vulgárne nadával a vyhrážal sa jej ublížením na zdraví. Svoje vyhrážky ‚potvrdil‘ aj fyzickými útokmi voči žene. Napádal ju na viacerých miestach, ťahal ju za vlasy, škrtil ju. Konanie muža voči žene sa opakovalo. Napádaná žena mala strach o svoj život, manžela sa veľmi bála,“ uviedla Ligdayová s tým, že v utorok (21. 10.) predpoludním bol agresívny muž zadržaný políciou a skončil v cele policajného zaistenia.
Ako doplnila Ligdayová, obvinenému mužovi, ak sa vina pred súdom preukáže, hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
