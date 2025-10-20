Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý vodič v Levoči pri parkovaní narazil do iného auta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mužovi podľa nej obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Levoča 20. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 36-ročného muža z okresu Sobrance. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž v sobotu (18. 10.) po 20.00 h viedol osobné auto po Ulici Viktora Greschika v Levoči, kde pri parkovaní narazil do zaparkovaného vozidla. „Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podrobila vodiča okrem iného aj dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 2,5 promile. Majetková škoda na poškodenom aute bola vyčíslená na približne 1000 eur,“ uviedla Ligdayová.

Mužovi podľa nej obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
