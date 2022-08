Polícia obvinila 37-ročného muža z drogovej činnosti

Partizánske 19. augusta (TASR) - Trest odňatia slobody až na desať rokov hrozí 37-ročnému mužovi, ktorý v aute prevážal drogy. Policajti ho obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Na súd si počká vo väzbe. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Muža odhalili policajti z Partizánskeho počas kontroly Fiatu, ktorý viedla 23-ročná vodička so zákazom šoférovania do marca 2024. Počas toho, ako auto zastavovali, zbadali, ako jej spolujazdec vyhadzuje z vozidla podozrivý materiál.



"Po predchádzajúcom súhlase prokurátora policajti vykonali prehliadku vozidla a osobnú prehliadku. V aute našli plastové vrecká s obsahom kryštalického materiálu a zatavené injekčné striekačky taktiež s obsahom hnedého kryštalického materiálu," uviedla polícia.



Policajti materiál zaistili a zaslali na expertízne skúmanie. To potvrdilo, že ide o metamfetamín. Zaistené množstvo predstavovalo celkom 65 bežných dávok drogy.



Na obvineného policajti spracovali podnet na návrh na vzatie do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil. Mužovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. "Vodičku Fiatu policajti obvinili z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Za tento skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na dva roky, o jej treste už súd rozhodol," dodala polícia.