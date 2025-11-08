< sekcia Regióny
Polícia obvinila 37-ročného muža z Liptova pre drogovú činnosť
Obvinený muž bol už v minulosti za takýto čin právoplatne odsúdený Okresným súdom v Námestove.
Autor TASR
Žilina 8. novembra (TASR) - Žilinský krajský policajný vyšetrovateľ obvinil z drogovej trestnej činnosti 37-ročného muža z okresu Liptovský Mikuláš. TASR o tom v sobotu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Obvinený muž bol už v minulosti za takýto čin právoplatne odsúdený Okresným súdom v Námestove.
Muž bol členom posádky osobného auta BMW, ktoré zastavili policajti v utorok (4. 11.) v žilinskej mestskej časti Strážov. Spolu s ním sa v aute nachádzali ešte 32-ročný muž a 31-ročná žena. „Na základe príkazu sudcu bola vykonaná prehliadka osobného motorového vozidla. Pri prehliadke vozidla bolo nájdených viacero balení bielej kryštalickej látky. Jedna zaistená stopa o hmotnosti 998,9 gramov bola podrobená expertíznemu skúmaniu,“ uviedla Kocková.
Skúmaním bola potvrdená prítomnosť metamfetamínu, z ktorého by sa dalo vyrobiť minimálne 9990 jednotlivých dávok. Ďalšie zaistené stopy sú predmetom znaleckého skúmania. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 37-ročnému mužovi obvinenie pre drogovú trestnú činnosť a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ poznamenala Kocková.
Doplnila, že 32-ročný vodič sa na mieste podrobil orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Ten bol pozitívny a jeho prípad je riešený v inom konaní.
