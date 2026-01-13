< sekcia Regióny
VYHRÁŽAL SA S NOŽOM: Popradčana obvinili z nebezpečného vyhrážania
Ako uviedla hovorkyňa, ku skutku došlo v sobotu (10. 1.) popoludní na Svätoplukovej ulici.
Autor TASR
Poprad 13. januára (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade obvinil 37-ročného Popradčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, ku skutku došlo v sobotu (10. 1.) popoludní na Svätoplukovej ulici.
„Na verejnosti prístupnom mieste vznikol konflikt medzi 30-ročnou ženou a 37-ročným mužom, ktorý vyústil až do vyhrážania smrťou zo strany muža voči tejto žene. Muž pritom mal v ruke nôž. Žena sa mužovho správania obávala, bola privolaná policajná hliadka,“ povedala Ligdayová s tým, že policajná hliadka agresívneho Popradčana obmedzila na osobnej slobode a ten skončil v cele policajného zaistenia.
Ako uviedla, ku skutku došlo v sobotu (10. 1.) popoludní na Svätoplukovej ulici.
„Na verejnosti prístupnom mieste vznikol konflikt medzi 30-ročnou ženou a 37-ročným mužom, ktorý vyústil až do vyhrážania smrťou zo strany muža voči tejto žene. Muž pritom mal v ruke nôž. Žena sa mužovho správania obávala, bola privolaná policajná hliadka,“ povedala Ligdayová s tým, že policajná hliadka agresívneho Popradčana obmedzila na osobnej slobode a ten skončil v cele policajného zaistenia.