Polícia obvinila násilníka, otca vydieral a vyhrážal sa mu smrťou

Dubnica nad Váhom 6. februára (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža z Dubnice nad Váhom zo zločinu vydierania. Od vlastného otca žiadal peniaze, bil ho a vyhrážal sa mu smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



Obvinený žiadal od 74-ročného otca finančné prostriedky. Poškodený mu uviedol, že peniaze nemá, a následne na to ho obvinený chytil pod krk a pýtal peniaze. Povedal mu, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. Poškodený mu opätovne povedal, že peniaze doma nemá, načo ho začal obvinený biť po hlave, chrbte, škrtil ho a vulgárne mu nadával.



V snahe vyhnúť sa ďalšiemu útoku navrhol obvinenému, aby išli do spoločnosti, kde mali byť finančné prostriedky. Počas jazdy obvinený otca opätovne udieral po hlave a žiadal peniaze. Po príchode do areálu firmy sa otcovi podarilo oddeliť od syna a na miesto bola privolaná hliadka polície.



Obvinený skutok spáchal na vlastnom otcovi, využil jeho vyšší vek, kedy predpokladal, že poškodený sa nebude môcť brániť pred útokom. Otcovi spôsobil podliatiny na rôznych častiach tela a škrabanec na krku.



Policajti obmedzili mužovi osobnú slobodu a umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ navrhol väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.