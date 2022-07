Polícia obvinila 38-ročného konateľa firmy zo Záhoria z podvodu

Trnava 28. júla (TASR) - Polícia obvinila z podvodu majiteľa firmy zo Záhoria, ktorý ako konateľ spoločnosti vybral vysoké zálohy, ale práce nevykonal. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Majiteľ firmy ponúkal služby cez inzerát a ľudia ho kontaktovali najmä s prácami, ktoré súviseli so zasklievaním balkónov, zimných záhrad, terás a montážami prístreškov. "Vyšetrovateľka ho iba v Trnavskom okrese stíha v deviatich prípadoch za pokračujúci zločin podvodu a prípadov je po celom Slovensku viac," uviedla polícia.



So všetkými zákazníkmi spísal zmluvu o diele a vypýtal si zálohu, čo bola približne polovica zo sumy, ktorú si naúčtoval za kompletné služby. "Klientom argumentoval, že peniaze použije ako prvotné náklady na dodávku a montáž materiálu. Už pri podpise zmluvy však vedel, že vzhľadom na všetky okolnosti zákazku nedodá a peniaze nevráti," doplnila polícia.



Poškodení sa vyhotovenia diela ani vrátenia peňazí nedočkali. "Až po podaní trestného oznámenia niektorým časť peňazí vrátil. Celkovo tak vylákal viac ako 21.300 eur. Polícia v rámci Trnavského kraja vedie s podozrivou osobou aj ďalšie konania. Napriek snahe odškodniť počas trestného stíhania obete podvodu, je muž naďalej obvinený a jeho konanie môže byť pre neho poľahčujúcou okolnosťou pri výmere trestu," informovala polícia.



V súčasnosti mu hrozí za zločin podvodu trest odňatia slobody od troch do desiatich rokov.