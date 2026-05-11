Pondelok 11. máj 2026
DROGOVÁ AKCIA V ŽILINSKOM OKRESE: Zadržali 39-ročného muža

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou čelí 39-ročný muž, u ktorého policajti našli kryštalickú látku s obsahom metamfetamínu. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Doplnila, že minulý týždeň príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vykonali v okrese Žilina akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť. „Na základe náročnej operatívno-pátracej činnosti kriminalisti obmedzili na osobnej slobode 39-ročného muža, ktorému pri prehliadke iných priestorov a pozemkov zaistili takmer 700 gramov kryštalickej látky s obsahom metamfetamínu,“ priblížila Šefčíková.

Krajský vyšetrovateľ popri vznesení obvinenia spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Šefčíková.

