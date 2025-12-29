Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OPITÝ ZA VOLANTOM: Svidníčan nafúkal dve promile

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vodiča podrobili kontrole, ktorá preukázala, že viedol auto pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Svidník 29. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 39-ročného Svidníčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v sobotu (27. 12.) v skorých ranných hodinách policajná hliadka na Karpatskej ulici vo Svidníku zastavila osobné vozidlo. „Vodiča podrobila kontrole, ktorá preukázala, že viedol auto pod vplyvom alkoholu. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol bezmála dve promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
