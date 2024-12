Bratovi sa vyhrážal, že ho zabije a zapáli mu záhradu

Nové Mesto nad Váhom 17. decembra (TASR) - Policajti z Nového Mesta nad Váhom obvinili 41-ročného muža z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a nebezpečného vyhrážania. Napriek zákazu vstupoval do bratovho bytu, kde sa mu vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



"Obvinený aj napriek zákazu opakovane vstupoval do bytu po tom, ako u ohrozenej osoby - u svojho brata, vzbudzoval strach o život, zdravie a slobodu. Bratovi sa rovnako opakovane vyhrážal, že mu ublíži, zabije ho a zapáli mu záhradu, čím u poškodeného vzbudil dôvodnú obavu o svoj život a zdravie," uviedla hovorkyňa.



Policajti namerali obvinenému v dychu 3,56 promile alkoholu. Obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd.