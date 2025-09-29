Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. september 2025Meniny má Michal a Michaela
< sekcia Regióny

Polícia obvinila 43-ročného Prešovčana z drogovej trestnej činnosti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Muža obvinili z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.

Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Polícia obvinila 43-ročného muža z Prešova, ktorý v jednom z bytov neoprávnene pestoval, prechovával a vyrobil rastlinu rodu Cannabis. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Doplnila, že muža obvinili z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky spáchaného v súbehu s trestným činom neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku a s trestným činom neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.

„Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku