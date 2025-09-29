< sekcia Regióny
Polícia obvinila 43-ročného Prešovčana z drogovej trestnej činnosti
Muža obvinili z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.
Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Polícia obvinila 43-ročného muža z Prešova, ktorý v jednom z bytov neoprávnene pestoval, prechovával a vyrobil rastlinu rodu Cannabis. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Doplnila, že muža obvinili z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky spáchaného v súbehu s trestným činom neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku a s trestným činom neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
„Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.
