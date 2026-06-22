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Opitá si jazdila po Prešove: Natrafila na policajtov
Vykonanou dychovou skúškou s výsledkom takmer 2,2 promile bolo preukázané, že žena jazdila pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Poprad 22. júna (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil 44-ročnú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Doplnila, že vo štvrtok (18. 6.) po 18.00 h viedla osobné vozidlo po Štefánikovej ulici v Prešove, kde ju zastavila a skontrolovala policajná hliadka. „Vykonanou dychovou skúškou s výsledkom takmer 2,2 promile bolo preukázané, že žena jazdila pod vplyvom alkoholu,“ povedala hovorkyňa s tým, že ženu umiestnili do cely policajného zaistenia.
Doplnila, že vo štvrtok (18. 6.) po 18.00 h viedla osobné vozidlo po Štefánikovej ulici v Prešove, kde ju zastavila a skontrolovala policajná hliadka. „Vykonanou dychovou skúškou s výsledkom takmer 2,2 promile bolo preukázané, že žena jazdila pod vplyvom alkoholu,“ povedala hovorkyňa s tým, že ženu umiestnili do cely policajného zaistenia.