Polícia obvinila 45-ročného Drienovčana z nedovoleného ozbrojovania

Prešov 9. júna (TASR) – Z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami polícia obvinila 45-ročného muža z obce Drienov v okrese Prešov. Ako TASR v utorok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v rodinnom dome, ako aj na iných miestach bez povolenia držal strelivo a rôzne zbrane.



"Išlo o najmenej 1669 kusov streliva rôzneho kalibru, ako aj hlaveň s puškohľadom, krátku guľovú strelnú zbraň s optikou, dve dlhé guľové zbrane rôzneho typu, skelet samopalu vzor 58 so záverom a mieridlami, 13 kusov komponentov samopalu vzor 58 či dve hlavne," priblížila Ligdayová.



Muž bol vo štvrtok (4. 6.) zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.



"Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ vzniesol voči nemu obvinenie z uvedeného trestného činu. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," uviedla Ligdayová s tým, že zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až osem rokov.