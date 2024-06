Do auta vliezol opitý a snažil sa cúvať, spôsobil nehodu

Svit 17. júna (TASR) - Polícia obvinila 45-ročného muža, vo Svite neďaleko Popradu šoféroval opitý a nabúral do iného auta. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v piatok (14. 6.) popoludní.



"Na parkovisku sa snažil cúvať z parkovacieho miesta, no narazil do idúceho osobného motorového vozidla, vodičom ktorého bol 71-ročný muž. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila oboch vodičov kontrole. Dychovou skúškou bolo preukázané, že mladší z nich viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, s hodnotou viac ako 2,5 promile," uviedla Ligdayová.



Vodiča na mieste zadržali a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.