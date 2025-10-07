< sekcia Regióny
Polícia obvinila 45-ročného Svidníčana, ktorý šoféroval napriek zákazu
Obvinenému mužovi hrozí podľa krajskej policajnej hovorkyne trest odňatia slobody až na dva roky.
Autor TASR
Svidník 7. októbra (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinil 45-ročného Svidníčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v pondelok (6. 10.) ráno viedol osobné vozidlo v obci Kapišová, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. „Lustráciou bolo zistené, že tento vodič má uložený zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel, a to s platnosťou až do júla 2027. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Svidníčan bol obmedzený na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová s tým, že muža obvinili zo spomenutého trestného činu.
Obvinenému mužovi hrozí podľa krajskej policajnej hovorkyne trest odňatia slobody až na dva roky.
