NÁSILNÍK PRED DVERAMI: Vyhrážal sa žene, že zabije ju i jej rodinu

Handlová 10. októbra (TASR) - Handlovská polícia obvinila 46-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Muž sa vyhrážal žene, že zabije ju i jej rodinu. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"Obvinený prišiel za 48-ročným poškodeným k jeho zamestnaniu, kde búchal na bránu. Následne sa presunul na adresu trvalého pobytu poškodeného, kde začal búchať na vchodové dvere a cez otvorenú vetraciu časť okna sa vyhrážal s nožom v ruke 41-ročnej poškodenej, aby mu dala peniaze, inak pozabíja ju a jej rodinných príslušníkov," opísala Klenková.



Po týchto slovách obvinený podľa nej zodvihol zo zeme kameň a hodil ho do okna, ktorým rozbil vonkajšiu sklenenú výplň plastového okna. "Svojím konaním vzbudil u poškodených dôvodnú obavu o svoj život a zdravie, pričom skutok spáchal závažnejším spôsobom konania so zbraňou," doplnila.



Policajná hliadka muža v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a následne ho umiestnila do cely policajného zaistenia. "Poverený príslušník Policajného zboru z Handlovej spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala Klenková.