Opitý vodič prešiel do protismeru a zrazil sa s iným autom
Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Prešov 3. novembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 46-ročného muža z Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, muž v sobotu (1. 11.) pred 20.00 h na ceste tretej triedy vo Veľkom Šariši viedol osobné motorové vozidlo, pričom prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom.
„Vozidlo 46-ročného muža po náraze odrazilo a narazilo do dopravnej značky. Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, v prípade vinníka nehody bol výsledok pozitívny. Presiahol hodnotu 1,7 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
