OTRASNÝ ČIN: Postrelil svojho psa a následne mu podrezal krk a hrudník

Na snímke zabitý pes. Foto: Facebook/Polícia SR

Kadáver psa mal o deň neskôr vyhodiť do priekopy pri vozovke za obcou.

Autor TASR
Handlová 20. januára (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil 47-ročného muža z Handlovej z prečinu týrania zvierat. Muž mal vlani v decembri v Handlovej usmrtiť svojho psa plemena sibírsky husky. Polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

Zviera mal obvinený najskôr udrieť kladivom do oblasti hlavy, následne ho postreliť z jatočnej pištole a napokon mu podrezať krk a hrudník. Kadáver psa mal o deň neskôr vyhodiť do priekopy pri vozovke za obcou,“ uviedli policajti.

Svojím konaním obvinený podľa nich porušil ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti a zvieraťu spôsobil zranenia, ktoré mali za následok bolesť a jeho usmrtenie. „V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov až tri roky,“ dodala polícia.
