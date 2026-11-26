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DROGY V STOVKÁCH VRECIEK: Muž z Partizánskeho čelí vážnemu obvineniu
Policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.
Autor TASR
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Partizánske 26. novembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 47-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. U muža operatívni pracovníci našli metamfetamín a dimetylsulfón, ďalšie drogy objavili v jeho aute. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muža obmedzili na osobnej slobode partizánski policajti v nedávnom období. „Pri osobnej prehliadke u neho našli osem plastových vreciek s obsahom metamfetamínu a dimetylsulfónu s hmotnosťou takmer 4,2 gramu, ďalšie drogy zaistili v jeho motorovom vozidle Peugeot,“ uviedla Klenková.
Spresnila, že v aute sa nachádzalo 105 plastových vreciek rovnako s obsahom metamfetamínu a dimetylsulfónu s celkovou hmotnosťou takmer 63 gramov a jeden balíček obsahujúci plastové vrecko s takmer 51 gramami látky, v ktorej bola zistená prítomnosť metamfetamínu. Celkovo polícia zaistila takmer 118,2 gramu drog.
Policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.
„Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.
Muža obmedzili na osobnej slobode partizánski policajti v nedávnom období. „Pri osobnej prehliadke u neho našli osem plastových vreciek s obsahom metamfetamínu a dimetylsulfónu s hmotnosťou takmer 4,2 gramu, ďalšie drogy zaistili v jeho motorovom vozidle Peugeot,“ uviedla Klenková.
Spresnila, že v aute sa nachádzalo 105 plastových vreciek rovnako s obsahom metamfetamínu a dimetylsulfónu s celkovou hmotnosťou takmer 63 gramov a jeden balíček obsahujúci plastové vrecko s takmer 51 gramami látky, v ktorej bola zistená prítomnosť metamfetamínu. Celkovo polícia zaistila takmer 118,2 gramu drog.
Policajti po vykonaní potrebných procesných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.
„Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.