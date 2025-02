Polícia obvinila 48-ročného muža ktorý zbil priateľku

Trenčín 18. februára (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 48-ročného muža z Trenčína zo zločinu ublíženia na zdraví. V rodinnom dome napadol svoju 34-ročnú priateľku, spôsobil jej vážne zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"Obvinený ženu viackrát udrel do hlavy a chrbta, čím jej spôsobil závažné zranenia, ktoré si vyžiadali jej hospitalizáciu v nemocnici," uviedla hovorkyňa.







Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie do väzby, rozhodovať o ňom bude súd.