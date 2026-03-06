Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HRDINA QWINTO: Presne označil balíček s drogou, páchateľ je v cele

Miesto činu. Foto: Polícia

Policajti muža zadržali, umiestnili ho do cely policajného zaistenia a navrhli väzobné stíhanie.

Autor TASR
Trenčín 6. marca (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 48-ročného muža z Dubnice nad Váhom zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Kupoval pervitín a distribuoval ho v Dubnici nad Váhom a v okolí. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Obvinený si mal minimálne od marca 2024 až do 4. marca 2026 na presne nezistených miestach v meste Považská Bystrica a v Českej republike zadovažovať pervitín. Ten následne prechovával na rôznych miestach v Dubnici nad Váhom, najmä v byte na adrese svojho bydliska, v pivničných a spoločných priestoroch bytového domu, ale aj na pozemku patriacom jeho matke.

„Obvinený mal po predchádzajúcej telefonickej dohode alebo prostredníctvom mobilnej komunikačnej aplikácie drogy distribuovať ďalším osobám v Dubnici nad Váhom a jej okolí,“ doplnila hovorkyňa.

Policajti zaistili pri domových prehliadkach viacero stôp. Podľa predbežného znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru našli pervitín a marihuanu. Na prehliadke sa zúčastnil aj policajný psovod so služobným psom, ktorý pod schodiskom v suteréne bytového domu presne označil ukrytý čierny balíček s drogou.

Policajti muža zadržali, umiestnili ho do cely policajného zaistenia a navrhli väzobné stíhanie. Rozhodovať o ňom bude sudca.

.

