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OBVINENÝ: Pedagóg údajne dával študentom sexuálne návrhy
Podľa sudkyne pre prípravné konanie obvinený si mal vynútiť a získať z pozície nadriadenosti akýsi tichý súhlas a mlčanie žiakov.
Autor TASR
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Nové Mesto nad Váhom 17. júla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 48-ročného muža z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Zároveň podal podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. Pre TASR to v piatok potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Ako vo štvrtok (16. 7.) upozornili televízie Joj a Markíza, muž je pedagógom na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Novom Meste nad Váhom. Pedagóg sa mal podľa ich informácií správať nevhodne ku študentom či dávať im sexuálne návrhy.
Klenková ozrejmila, že v danej veci naďalej polícia zabezpečuje procesné úkony na náležité objasnenie skutku.
Hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus uviedol, že sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín dospela k záveru, že v tomto štádiu trestného konania sú dané dôvody tzv. preventívnej väzby, teda existuje dôvodná obava, že v prípade ponechania na slobode bude obvinený v páchaní trestnej činnosti pokračovať. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby obvinený podal sťažnosť, o ktorej po predložení spisu rozhodne Krajský súd v Trenčíne.
„V nadväznosti na obranu obvineného, v rámci ktorej obvinený popiera spáchanie trestného činu tak, ako je uvedený v uznesení o vznesení obvinenia, sudkyňa pre prípravné konanie poukázala na to, že dosiaľ zabezpečený spisový materiál zatiaľ svedčí o existencii dvoch verzií činu, z ktorých jedna je prezentovaná najmä dvoma poškodenými a druhá je prezentovaná obvineným,“ ozrejmil Tarabus.
Sudkyňa pre prípravné konanie podľa neho konštatovala existenciu dôvodného podozrenia, že stíhané skutky sa mali stať - v súčasnom štádiu trestného konania vierohodnosť všetkých dosiaľ zadovážených dôkazov, ktoré majú obvineného usvedčovať, nie je ničím podstatne znížená.
„Preskúmaním vyšetrovacieho spisu sudkyňa pre prípravné konanie dospela k záveru, že obvinený sa konania voči svojim študentom, z ktorých niektorí nedosiahli 18 rokov veku, mal dopúšťať po dlhší čas, mal zneužívať svoje postavenie pedagóga na uspokojovanie svojich potrieb a svojím konaním mal zneužívať nevedomosť, naivitu a mentálnu nezrelosť žiakov,“ priblížil Tarabus.
Útoky obvineného voči študentom mali byť podľa neho značne intenzívne a mali zasahovať do sexuálnej sféry žiakov. „Podľa sudkyne pre prípravné konanie obvinený si mal vynútiť a získať z pozície nadriadenosti akýsi tichý súhlas a mlčanie žiakov, vďaka čomu mal mať možnosť konať v podstate nerušene a bez zábran zo strany okolia,“ doplnil.
Konanie, ktorého sa mal obvinený dopúšťať, nebolo naviazané výlučne len na školské prostredie. „Z doteraz zadovážených dôkazov vyplýva, že k útokom voči poškodeným malo dochádzať aj mimo priestorov školy - na školských súťažiach, výletoch a zahraničných pobytoch, ako aj na verejných miestach,“ spresnil Tarabus.
Upozornil, že väzobné stíhanie obvineného nie je rozhodnutím o vine obvineného, ide o procesný inštitút predpokladaný Trestným poriadkom v prípadoch obavy z pokračovania v trestnej činnosti. „Súd tiež vydal príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvineného znalcom z odvetvia psychiatria a z odvetvia sexuológia,“ dodal.
Polícia vyzvala študentov školy, aby ju kontaktovali na linke 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, ak majú informácie, týkajúce sa daného skutku, prípadne sa stali obeťou alebo svedkom tohto protiprávneho konania. „Každá informácia môže byť pre vyšetrovanie dôležitá a bude posudzovaná s maximálnou citlivosťou,“ podotkla Klenková.
Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce procesné úkony, podľa nej nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Ako vo štvrtok (16. 7.) upozornili televízie Joj a Markíza, muž je pedagógom na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Novom Meste nad Váhom. Pedagóg sa mal podľa ich informácií správať nevhodne ku študentom či dávať im sexuálne návrhy.
Klenková ozrejmila, že v danej veci naďalej polícia zabezpečuje procesné úkony na náležité objasnenie skutku.
Hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus uviedol, že sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín dospela k záveru, že v tomto štádiu trestného konania sú dané dôvody tzv. preventívnej väzby, teda existuje dôvodná obava, že v prípade ponechania na slobode bude obvinený v páchaní trestnej činnosti pokračovať. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby obvinený podal sťažnosť, o ktorej po predložení spisu rozhodne Krajský súd v Trenčíne.
„V nadväznosti na obranu obvineného, v rámci ktorej obvinený popiera spáchanie trestného činu tak, ako je uvedený v uznesení o vznesení obvinenia, sudkyňa pre prípravné konanie poukázala na to, že dosiaľ zabezpečený spisový materiál zatiaľ svedčí o existencii dvoch verzií činu, z ktorých jedna je prezentovaná najmä dvoma poškodenými a druhá je prezentovaná obvineným,“ ozrejmil Tarabus.
Sudkyňa pre prípravné konanie podľa neho konštatovala existenciu dôvodného podozrenia, že stíhané skutky sa mali stať - v súčasnom štádiu trestného konania vierohodnosť všetkých dosiaľ zadovážených dôkazov, ktoré majú obvineného usvedčovať, nie je ničím podstatne znížená.
„Preskúmaním vyšetrovacieho spisu sudkyňa pre prípravné konanie dospela k záveru, že obvinený sa konania voči svojim študentom, z ktorých niektorí nedosiahli 18 rokov veku, mal dopúšťať po dlhší čas, mal zneužívať svoje postavenie pedagóga na uspokojovanie svojich potrieb a svojím konaním mal zneužívať nevedomosť, naivitu a mentálnu nezrelosť žiakov,“ priblížil Tarabus.
Útoky obvineného voči študentom mali byť podľa neho značne intenzívne a mali zasahovať do sexuálnej sféry žiakov. „Podľa sudkyne pre prípravné konanie obvinený si mal vynútiť a získať z pozície nadriadenosti akýsi tichý súhlas a mlčanie žiakov, vďaka čomu mal mať možnosť konať v podstate nerušene a bez zábran zo strany okolia,“ doplnil.
Konanie, ktorého sa mal obvinený dopúšťať, nebolo naviazané výlučne len na školské prostredie. „Z doteraz zadovážených dôkazov vyplýva, že k útokom voči poškodeným malo dochádzať aj mimo priestorov školy - na školských súťažiach, výletoch a zahraničných pobytoch, ako aj na verejných miestach,“ spresnil Tarabus.
Upozornil, že väzobné stíhanie obvineného nie je rozhodnutím o vine obvineného, ide o procesný inštitút predpokladaný Trestným poriadkom v prípadoch obavy z pokračovania v trestnej činnosti. „Súd tiež vydal príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvineného znalcom z odvetvia psychiatria a z odvetvia sexuológia,“ dodal.
Polícia vyzvala študentov školy, aby ju kontaktovali na linke 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, ak majú informácie, týkajúce sa daného skutku, prípadne sa stali obeťou alebo svedkom tohto protiprávneho konania. „Každá informácia môže byť pre vyšetrovanie dôležitá a bude posudzovaná s maximálnou citlivosťou,“ podotkla Klenková.
Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce procesné úkony, podľa nej nie je možné poskytnúť bližšie informácie.