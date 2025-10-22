< sekcia Regióny
Polícia obvinila 48-ročného vodiča, v dychu mu namerali 2,75 promile a
Autor TASR
Košeca 22. októbra (TASR) - Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru v Trenčíne obvinili 48-ročného vodiča z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a nemal doklady od vozidla. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajná hliadka zastavila vodiča v pondelok (20. 10.) na ceste III/1912 v obci Košeca v Ilavskom okrese. Nemal doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla značky Land Rover. V dychu mu namerali 2,75 promile alkoholu.
„Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.
