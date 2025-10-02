< sekcia Regióny
OPITÝ MUŽ Z LENDAKU: S tromi promile sadol za volant a spôsobil nehodu
Opitého vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku ho obvinil z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Lendak 2. októbra (TASR) - Polícia obvinila 50-ročného muža z Lendaku v okrese Kežmarok, ktorý havaroval pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vodič šoféroval v obci v utorok (30. 9.) podvečer a počas jazdy nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste, v dôsledku čoho došlo k zrážke.
„Policajná hliadka po príchode na miesto nehody podrobila oboch účastníkov kontrole, v prípade 50-ročného muža bol výsledok vykonanej dychovej skúšky pozitívny. Dosiahol hodnotu troch promile,“ uviedla hovorkyňa.
